Spazio, nel 2024 le prime piante commestibili coltivate sulla luna

“Le prime piante commestibili saranno coltivate sulla Luna nel 2024“, questo l’obbiettivo di una missione spagnola, la missione cervantes di cui scrive il quotidiano El Pais. Francisco Javier Medina (Toledo, 67 anni) è il leader di un team di scienziati europei che qualche settimana fa ha ricevuto il diploma di riconoscimento del NASA Group Achievement per i suoi progressi nello studio della crescita delle piante nello spazio. Medina, che ha trascorso gran parte della sua vita a comprendere la biologia cellulare di alberi e fiori, risponde alle domande nel suo laboratorio presso il Centro di ricerca biologica Margarita Salas di Madrid, dove lavora da più di quattro anni si decenni. Le loro scoperte sono la chiave che consentirà gli astronauti di coltivare lattuga, cavoli o soia nella prossima missione con equipaggio sulla Luna, pianificata dalla NASA per il 2024.

“Abbiamo ricevuto il premio, dice lo scienziato, A causa dei risultati della ricerca sulla crescita delle piantine, che abbiamo condotto in collaborazione con un gruppo di scienziati americani, e per il lavoro di squadra e la collaborazione internazionale coinvolti nel progetto. Le indagini sono state condotte nel modulo europeo della Stazione Spaziale Internazionale, con una camera di coltura di semi americana e con uno speciale dispositivo spagnolo per preservare i campioni in condizioni ideali per l’analisi. Abbiamo condiviso tecnologia, conoscenza e risultati, ed è stato ciò che la NASA ha valutato. La crescita delle piantine, prosegue, è un progetto ambizioso e complesso che è iniziato nel 2009, ha coinvolto tre voli spaziali e si è concluso alla sua fase sperimentale alla fine del 2018. Il nostro obiettivo era capire cosa succede alle cellule e ai geni delle piante nello spazio, senza gravità e con ambienti diversi da quelli della terra, al fine di sviluppare strategie che nei prossimi anni consentiranno la coltivazione di specie commestibili su Marte o sulla Luna. Fu in qualche modo la continuazione di ciò che avevamo trovato nel primo esperimento di biologia vegetale condotto in Europa, guidato da me e Roberto Marco, nella missione Cervantes nel 2003 in cui l’astronauta spagnolo Pedro Duque, attualmente Ministro della scienza e dell’innovazione. Spediamo circa 400 scatole nello spazio, ognuna con 28 semi acerbi di Arabidopsis thaliana, un’erbaccia senza valore agricolo, ma ideale per la ricerca biologica. È la pianta modello, l’equivalente del topo da laboratorio nella ricerca medica. Ogni scatola aveva una base di carta da filtro a grana grossa, impregnata di sostanze nutritive, sali minerali, vitamine e tutte le sostanze di cui la pianta ha bisogno per sostituire il terreno ed essere in grado di crescere. Ogni esperimento è iniziato con l’idratazione della carta da filtro, che ha attivato la germinazione. I semi sono stati separati da gruppi con diverse mutazioni genetiche e sono stati sottoposti a numerosi esperimenti con condizioni di illuminazione, temperatura e gravità variabili.