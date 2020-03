Stagione migratoria nella Diga del Basentello: le splendide immagini [FOTO]

Di seguito un reportage fotografico a opera di un nostro affezionato lettore, Franco Labarile, il quale ha immortalato “la migrazione delle Gru che in questo periodo attraversano i cieli del Sud Italia, provenienti dall’Africa, e spesso sostano nelle nostre regioni prima di continuare il loro viaggio verso il Nord Europa dove nidificano.”

“Qui siamo nella Diga del Basentello, – spiega il signor Franco Labarile – tra Puglia e Basilicata. Una meta preferita per molte specie di migratori che sostano anche per giorni. Una ulteriore conferma dell’importanza naturalistica di tale area che meriterebbe di diventare una Oasi Naturalistica Protetta. Rivolgo un invito agli Assessorati Ambiente delle Regioni Puglia e Basilicata, nell’ambito di una revisione dei rispettivi Piani Faunistici Venatori Regionali , di inserire a pieno titolo la Diga del Basentello.

Colgo l’occasione per ringraziare la Lipu di Gravina in Puglia per aver condiviso la mia proposta anche pubblicando materiale video sulla propria pagina Facebook“.