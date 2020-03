Vulcani, Ingv: “L’attività eruttiva dello Stromboli è ordinaria”

“Il vulcano Stromboli è caratterizzato da un’attività eruttiva persistente, che non si è mai interrotta. Le reti e i sistemi di monitoraggio e sorveglianza dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), che non si limitano a 4 telecamere, non hanno evidenziato nelle ultime ore alcun evento eruttivo anomalo rispetto all’attivita’ Stromboliana ordinaria osservata nelle ultime settimane”.

E’ quanto precisa in una nota l’Ingv, smentendo “che si sia verificata, o che sia in corso, una nuova fase eruttiva del vulcano Stromboli”.

Per l’Ingv articoli di stampa che parlano di “una ripresa dell’attivita’ eruttiva, specie se corredati da foto di eruzioni insolitamente grandi, risultano essere fuorvianti e idonei a determinare allarmi non giustificati dalla attuale reale situazione”.