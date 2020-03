Tensione in un supermercato: “Non ho i soldi per la spesa”, scene di ordinaria quotidianità ai tempi del Coronavirus [VIDEO]

Gli italiani che in questo periodo fanno fatica a garantirsi un pasto giornaliero sono purtroppo molti. Ed è così che le scene in cui cittadini esasperati cercano in ogni modo accaparrarsi derrate alimentari aumentano di giorno in giorno. E’ di ieri il video girato in un supermercato di Napoli dove un uomo, dopo aver fatto la spesa e aver posto i prodotti sul carrello della cassa, ha ammesso di non poter pagare il conto. Alcuni clienti si sono schierati a favore dell’uomo e hanno chiesto che si chiamasse la Polizia per permettere all’uomo di portare via comunque quegli alimenti, per i quali diceva di non essere in grado di pagare. Situazioni difficili da gestire e da interpretare, che metteranno sempre di più a dura prova il Paese.