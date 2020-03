Egitto, forti piogge e tempeste di sabbia: 20 morti per una tempesta che ha attraversato Paese

Circa 20 persone sono morte a causa di un’enorme tempesta che ha attraversato l’Egitto. Lo ha annunciato il primo ministro Mostafa Madbouly. “A causa di queste condizioni meteorologiche, circa 20 persone sono morte in tutta la repubblica”, ha dichiarato Madbouly citando il suo ufficio in una nota. Il maltempo ha provocato tempeste di sabbia e intense piogge e si è attenuato solo a inizio giornata, ma i meteorologi prevedono che durerà fino a sabato. Il governo ha annullato le lezioni nelle scuole e nelle università e ha concesso congedi retribuiti alla popolazione attiva. Il premier ha ringraziato i cittadini per aver ascoltato l’avvertimento del governo di non uscire a meno che non fosse necessario e ha elogiato la polizia e il servizio di pubblica utilità per aver gestito le conseguenze della tempesta.