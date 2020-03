Terremoto M. 2.6 in Adriatico: il sismogramma della neonata stazione ROSPO della Rete Sismica Nazionale INGV

“Sismogramma del terremoto di magnitudo 2.6 registrato questa mattina alle 7:09 in Mare Adriatico alla neonata stazione ROSPO della Rete Sismica Nazionale INGV, la più vicina all’epicentro (circa 20 km), ubicata ai piedi della piattaforma ROSPO-Mare. La presenza di stazioni sismiche in off-shore contribuisce a una migliore caratterizzazione della sismicità dei nostri mari. I tre grafici rappresentano le tre componenti ortogonali del sismometro triassiale (una verticale e due orizzontali), usato per registrare il moto completo del terreno (in questo caso del fondale marino)”.

Fonte: Blog INGVTerremoti