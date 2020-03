Terremoto Colombia: scossa di magnitudo 5.1 nel centro del Paese [MAPPE e DETTAGLI]

Una scossa di terremoto di magnitudo 5,1 gradi sulla scala Richter ha colpito la Colombia centrale. Al momento le autorità non registrano vittime o danni materiali. Il terremoto è stato registrato alle 00.55 (ora locale, 06.55 in Italia) e con l’epicentro a 9 chilometri dalla città di Los Santos, nel dipartimento di Santander. L’ipocentro è stato localizzato a 149 Km di profondità secondo quanto riferito dal servizio geologico colombiano sul suo sito. La scossa è stata avvertita in diverse parti del Paese, in alcune con particolare intensità.