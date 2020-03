Terremoto M. 5.5 in Messico, vicino al confine con gli USA

Un terremoto magnitudo 5.5 è stato registrato alle 03:52 UTC a 71 km sudest dalla località di Estacion Coahuila, in Messico, vicino al confine con gli USA: lo ha reso noto l’istituto U.S. Geological Survey.

Il sisma è stato registrato a una profondità di 10 km. Al momento non si hanno notizie di vittime o danni.