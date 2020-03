Terremoto nell’Appennino Tosco – Emiliano: scossa in provincia di Reggio Emilia [MAPPE e DETTAGLI]

Una scossa di terremoto è stata registrata poco fa in Emilia Romagna. Il sisma, di magnitudo 2.9, si è verificato alle ore 22.34. L’epicentro è stato localizzato a Comano, in provincia di Reggio Emilia, in particolare nel Parco Nazionale dell’Appennino tosco emiliano come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, mentre l’ipocentro a soli 18.1 Km di profondità.