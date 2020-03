Terremoto Piemonte: “Al momento nessun danno rilevato”

“Abbiamo sentito i Comuni interessati e al momento non ci sono per fortuna segnalazioni di danni”. Lo afferma il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, a proposito della scossa di terremoto che ha colpito questa mattina il Torinese. “Insieme all’assessore alla Protezione Civile della Regione Piemonte Marco Gabusi – aggiunge Cirio – continuiamo il monitoraggio del territorio per intervenire in caso di necessita'”. “I paesi interessati dall’evento – spiega – sono Coazze, Giaveno, Valgioie, Cumiana, Cantalupa, Pinasca, Inverso Pinasca, Perosa Argentina, Roletto, Frossasco, Villar Perosa, Pomaretto, San Pietro Val Lemina. In tutti al momento non si segnalano danni”.

Si sono conclusi senza riscontrare alcun danno a persone o cose ne’ criticità i sopralluoghi dei carabinieri nelle zone interessate questa mattina poco dopo le 9 da una scossa di terremoto avvertito in alcune zone del torinese, con epicentro a poca distanza da Coazze in Val Sangone. I militari si sono recati sul posto per verificare eventuali danni e durante la perlustrazione hanno rassicurato la popolazione.