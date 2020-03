Scossa di terremoto in Toscana, grande paura a Lucca e in tutta la Versilia: gente in strada [LIVE]

Una scossa di terremoto ha colpito la Toscana settentrionale pochi minuti fa, alle 14.17 di oggi pomeriggio. La scossa è stata di magnitudo 2.6 e si è verificata a ridosso del centro abitato di Camaiore, con epicentro a Greppolungo con un ipocentro di appena 8.2km di profondità. Per questo motivo è stata distintamente avvertita dalla popolazione in tutta la Versilia: a Camaiore, Pietrasanta, Viareggio, Massa e Lucca, dove la gente è fuggita in strada dalle proprie abitazioni dove in molti si trovavano per rispettare le direttive imposte dal Governo per combattare l’epidemia di Coronavirus che sta colpendo l’Italia.