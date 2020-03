Incidente ferroviario in Cina: un treno passeggeri partito da Jinan e diretto a Guangzhou è deragliato a Chenzhou, in Hunan.

La causa del deragliamento si fa risalire alle piogge torrenziali cadute dalla scorsa settimana: il convoglio è uscito dai binari in una zona rurale per una frana innescata dal maltempo.

L’incidente, riporta il Global Times, non avrebbe registrato vittime, ma soltanto feriti soccorsi e trasportati in ospedale.