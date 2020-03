Veniva reclamizzato come “l’unico farmaco in grado di combattere il Coronavirus”: l’Antitrust sospende la vendita

L’Antitrust ha sospeso la commercializzazione di un farmaco antivirale venduto a più di 600 euro e disposto l’oscuramento del sito di vendita: il farmaco “generico Kaletra“, che contiene i principi attivi propri di un antivirale per il trattamento delle infezioni da HIV, veniva reclamizzato come l'”unico farmaco contro il Coronavirus (COVID-19)” e l'”unico rimedio di combattere il Coronavirus (COVID-19)” anche se “allo stato, come dichiarato dalle autorità sanitarie mondiali, non esiste una cura efficace per combattere il virus“.