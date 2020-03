Università, la Bocconi di Milano è 4ª in Europa e 16ª nel mondo nel QS World University Rankings

L’Universita’ Bocconi e’ 4ª in Europa e 16ª nel mondo nel QS World University Rankings nell’area Social Sciences & Management. L’ateneo milanese, che conferma la posizione dell’anno scorso, nel Vecchio continente e’ superata solo da universita’ inglesi: prima e’ la London School of Economics & Political Sciences, seguita dall’University of Oxford e dall’University of Cambridge. Nelle singole discipline, la Bocconi e’ terza in Europa e settima nel mondo (con una posizione conquistata) in Business & Management, quinta in Europa e 17esima nel mondo in Accounting & Finance, quarta in Europa e 16esima nel mondo in Economics & Econometrics. “E’ sempre una grande soddisfazione confermarsi, e crescere, in questa classifica cosi’ completa nel coprire ambiti diversi della nostra attivita’ e vedere che siamo riconosciuti sia sul fronte accademico che su quello del mercato, con la reputazione tra i recruiter,” commenta Stefano Caselli, prorettore per gli Affari Internazionali della Bocconi.