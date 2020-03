Meteo, la furia del vento sul Lago Erie crea un paesaggio mozzafiato: incredibile spettacolo di ghiaccio a Hamburg [FOTO e VIDEO]

Meteo – Lo scontro tra un’area di bassa pressione e una perturbazione ha provocato un impressionante evento di effetto lago, ma anche uno spettacolo di ghiaccio nello stato di New York. Le facciate di una serie di case lungo la sponda del lago Erie a Hoover Beach a Hamburg sono state rivestite da uno strato di ghiaccio spesso oltre 90cm. Le immagini della gallery scorrevole in alto e dei video in fondo all’articolo sono spettacolari!

“I forti venti e le grandi onde sono stati responsabili del notevole accumulo di ghiaccio sulle case a Hover Beach”, ha detto Brett Rossio, meteorologo di AccuWeather. Hamburg si trova sulla sponda del Lago Erie, circa 24km a sud di Buffalo. La stazione meteorologica più vicina a Watertown ha registrato raffiche di vento fino a 96,5km/h.

Fenomeni simili si sono verificati anche negli scorsi anni vicino al Lago Ontario. Nel 2019, forti venti, che avevano causato anche uno “tsunami di ghiaccio”, si sono infrante sulle case sul fronte lago a Pulaski, nello stato di New York. Due anni prima, a West Webster, sempre nello stato di New York, è stata trovata una “casa di ghiaccio” sulle sponde del Lago Ontario.