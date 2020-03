Vietnam: le coltivazioni di riso viste dallo Spazio [FOTO]

In Vietnam, quella del riso è stata una coltivazione di importanza strategica per la sicurezza alimentare nazionale. Il Vietnam è il quinto più grande produttore di riso al mondo, la maggior parte del quale viene prodotto nel Delta del Mekong – una vasta pianura alluvionale ed una delle zone agricole più fertili dell’Asia. Talmente grande è il quantitativo di riso prodotto nel Delta del Mekong, che spesso ci si riferisce all’area come ‘ciotola di riso’ del Vietnam. Il riso qui coltivato produce abbastanza da fare del Vietnam il terzo più grande esportatore di riso al mondo, dopo India e Tailandia.

Questa immagine multi-temporale combina tre acquisizioni radar effettuate dalla missione Copernicus Sentinel-1 a distanza di circa un mese per mostrare i cambiamenti nel tempo delle coltivazioni e del suolo. I colori brillanti nell’immagine sono dovuti ai cambiamenti al suolo che si sono verificati tra una acquisizione e l’altra.

Qui, la prima immagine, del 28 ottobre 2019, rileva i cambiamenti in rosa e in rosso, la seconda, del 21 novembre, mostra i cambiamenti in verde, e la terza immagine, del 27 dicembre, mostra i cambiamenti in blu. Come si vede dall’immagine, la maggior parte della crescita nelle risaie è visibile a dicembre. Le aree grigie rappresentano aree edificate oppure di aree di territorio che in quel periodo non hanno evidenziato mutamenti.