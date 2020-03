Zingaretti: “Sono positivo al Coronavirus, devo rimanere a casa”. L’annuncio in un VIDEO

“I medici mi hanno detto che sono positivo al Covid19. Sto bene ma dovrò rimanere a casa per i prossimi giorni. Da qui continuerò a seguire il lavoro che c’è da fare. Coraggio a tutti e a presto!“: lo ha affermato il presidente della Regione Lazio e segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in un video messaggio su Facebook.

“Anche la mia famiglia sta seguendo i protocolli che si seguono in queste situazioni – ha aggiunto -. La Asl sta contattando le persone che sono state più vicine al lavoro, per i colloqui e le verifiche del caso. Ho informato il vicepresidente Leodori e il vicesegretario del Pd Orlando, che seguirà tutte le attività politiche“.