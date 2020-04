25 Aprile, Festa della Liberazione: le Frecce Tricolori sorvolano Roma deserta [FOTO e VIDEO]

Oggi, 25 Aprile, in occasione della Festa della Liberazione, le Frecce Tricolori dell’Aeronautica hanno sorvolato più volte una Roma deserta con la tradizionale scia bianca, rossa e verde.

Il primo passaggio sull’Altare della Patria è avvenuto poco dopo le 15, in seguito i velivoli hanno sorvolato la città storica, e sono passati a bassa quota sopra il Quirinale per poi transitare nuovamente sul Vittoriano.

Il passaggio assume un significato particolare, nel silenzio della Capitale, le cui strade sono deserte per il lockdown.