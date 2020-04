Allarme Coronavirus in Camerun: mascherine anche alle statue per sensibilizzare i cittadini

E’ allarme Coronavirus anche in Camerun. Nella città di Douala anche le statue indossano la mascherina. Nella capitale economica del Camerun divenuta l’epicentro dell’epidemia, le autorità sospettano che oltre 2.000 persone potrebbero essere positive all’epidemia e così il governo ha deciso di farle diventare obbligatorie per tutti. Il primo ministro Joseph Dion Ngute infatti annunciando un nuovo pacchetto di misure, ha annunciato l’obbligo a partire da lunedì di indossare le mascherine per tutti i cittadini del Paese quando escono di casa. In settimana il sindaco di Douala ha già iniziato la distribuzione di mascherine lavabili con l’obiettivo di raggiungere tutti gli abitanti della metropoli costiera.

Sui social c’e’ chi diffonde la foto della statua di un uomo, a Douala, con naso e bocca coperte da un pezzo di stoffa: “persino lui si protegge“, commenta un utente. Come riferisce la stampa locale, funzionari del ministero della Salute sono stati intanto inviati a Douala a visitare le famiglie casa per casa per sottoporle a un questionario riguardante la malattia. In totale, 198.640 le persone intervistate, di cui solo il 15% ha rifiutato di aprire la porta. Dall’analisi delle affermazioni rilasciate, le autorita’ temono che 2.313 persone potrebbero risultare positive al Covid-19, se fossero sottoposte al test.