Allerta Meteo, altre 48 ore di maltempo al Sud mentre torna a splendere il sole al Centro/Nord

Allerta Meteo – Insisterà ancora l’instabilità per oggi e anche per parte di domani su alcune aree meridionali. La circolazione, nelle ultime ore, si è andata disponendo dai quadranti settentrionali, grazie allo spostamento del fulcro depressionario dai settori centro-occidentali del bacino verso Il Mediterraneo meridionale. Questa nuova disposizione barica comporterà un progressivo miglioramento del tempo anche su tutto il Centro, dopo il miglioramento intervenuto già ieri sulle regioni settentrionali dove attualmente splende il sole ovunque. Sole che già domina anche su diverse aree centrali, come Toscana, Centro Nord Lazio, diffusamente su Umbria e via via su Marche.

Ci sono ancora nubi altrove al Centro, tra Abruzzo centro meridionale, Centro Sud Lazio e su Molise, con qualche residuo fenomeno mattutino in Appennino, ma anche qui il sole e le schiarite dovrebbero via via farsi sempre più prevalenti. Le correnti da Nord, invece, porteranno ancora nubi diffuse per oggi sulle regioni meridionali associate, per di più, a piogge sparse, localmente ancora di buona intensità, e locali addensamenti con residue piogge saranno possibili ancora domani, seppure su aree sempre più circoscritte.

Nell’immagine fenomeni, è rappresentato in sintesi il tempo per oggi e domani. Spicca l’ampio soleggiamento al Centro Nord, dove il tempo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo qualche nube sparsa in più qua e là soprattutto magari nelle ore più calde. Sulla fascia centrale, tra il Medio Adriatico, il centro sud Lazio, il Centro Nord della Puglia e anche la Campania, è evidenziata una nuvolosità irregolare, ma più intensa essenzialmente nella giornata odierna, anche con qualche isolato residuo piovasco, ma la tendenza, su queste aree, è per schiarite via via più ampie e, soprattutto nella giornata di domani, anche qui per sole prevalente rispetto alle nubi. Magari qualche addensamento in più e anche qualche pioggia più significativa potrà interessare la Sardegna. Invece, sulle estreme aree meridionali, soprattutto tra Sud Puglia, Calabria e Centro Est Sicilia, tra oggi e domani potranno ancora essere presenti addensamenti di un certo significato associati a piogge e rovesci sparsi, localmente ancora moderati o comunque di una certa intensità. Per la giornata di domani, i fenomeni dovrebbero cessare sul Sud della Puglia, quindi con miglioramento anche qui, invece potrebbero insistere in forma di rovesci sulla Calabria e sulla Sicilia Orientale.

I venti sono previsti deboli o moderati settentrionali o orientali, con locali rinforzi sui bacini meridionali e sul Canale e Mare di Sicilia. Le temperature sono attese in generale e lieve ulteriore calo nella giornata odierna, in lieve ripresa da domani, soprattutto al Centro Nord.