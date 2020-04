Allerta Meteo, ciclone stazionario al Sud: continua il forte maltempo nelle Regioni meridionali

Allerta Meteo – Le prossime 24-36 ore vedranno un approfondimento di un vortice depressionario, attualmente tra le Baleari e la Sardegna, più verso Est, in prossimità delle due isole maggiori e territorio nordafricano, Tunisia, Algeria. Via via che il fulcro depressionario si sposterà verso Est, si intensificheranno le nubi e le precipitazioni, già presenti su gran parte delle nostre regioni centro meridionali e insulari. L’azione vorticosa più avvinghiata intorno al minimo, nonché un suo asse più trasversale e anche un collocamento prossimo del minimo stesso un po’ più meridionale, non consentiranno ai fronti di raggiungere le regioni settentrionali che, invece, risentiranno di un graduale aumento della pressione e, quindi, con condizioni di tempo in prevalenza più stabile e soleggiato.

Magari qualche eccezione per Ovest Piemonte e Liguria, Nord Appennino, dove potranno insistere nubi irregolari, segnatamente per oggi, ma con scarsi fenomeni associati. Quindi condizioni di instabilità e anche di locale maltempo, che andranno vivacizzandosi soprattutto sulle regioni centro-meridionali e localmente insulari, in particolare tra le prossime ore odierne, notte è il mattino di domani. Nubi e precipitazioni sparse continueranno anche per il corso di domani, fino a domani sera su alcune aree centro meridionali e insulari, ma si tratterà di fenomeni residui, più deboli e irregolari.

Nella mappa precipitazioni, abbiamo evidenziato le aree più esposte alle correnti portanti, ancora una volta in prevalenza meridionali o orientali al Centro e, quindi, le aree dove maggiormente dovrebbero aversi precipitazioni. Un po’ su tutto il Centro Sud e sulle isole maggiori, ci saranno piogge e rovesci diffusi, dove più irregolari e deboli o moderati, dove anche localmente forti. In particolare sulle aree colorate più scure, ed essenzialmente su quelle del medio-basso Adriatico, tra Abruzzo Molise e Puglia, sono previste le precipitazioni più insistenti e spesso anche forti, con accumuli freschi entro la sera di domani variabili tra 40 e 60 mm mediamente, ma anche fino a 70 mm e oltre sull’Abruzzo, segnatamente sul Chietino centro meridionale, e intorno ai 70 mm anche su Est Foggiano, area Manfredonia. 40/60 mm possibili anche su Nordest Sardegna, Olbia-Tempio; 20/40 mm mediamente sulle aree interne appenniniche tra Campania e Nord Lucania, media tra 5/10 e 20 mm altrove al Centro Sud, dal Sud Toscana, Umbria, Marche e fino al Sud Calabria, Sicilia.

Circa le temperature, sono calate un po’ ovunque attestandosi intorno alle medie stagionali su tutti i settori, magari con tendenza al ulteriore lieve calo sulle aree meridionali e insulari entro la giornata di domani e qui localmente leggermente sotto media. Infine, da segnalare una ventilazione moderata, ma con rinforzi frequenti e a tratti anche forte orientale sulle regioni centro settentrionali, da Est/Sudest sul medio e basso Adriatico, da Sud/Sudovest sul Tirreno in mare aperto.

