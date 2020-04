Allerta Meteo, ciclone sul Tirreno: forte maltempo in tutt’Italia, in Sardegna i fenomeni più estremi

Allerta Meteo – L’azione del vortice depressionario continua anche per la giornata odierna, seppure per oggi vada registrata una maggiore concentrazione dell’attività ciclonica e, quindi, delle vorticità positive annesse al sistema, più verso i settori centro-occidentali del Mediterraneo, meno estesa sul territorio italiano. La disposizione dell’asse depressionario, che contempla un minimo a Sudest della Sardegna, assume temporaneamente un orientamento trasversale con maggiore convergenza dei nuclei instabili verso la Francia meridionale e la Spagna nordorientale. Tuttavia, anche su diverse aree italiane, seppure a incidenza più localizzata, ci saranno anche per oggi addensamenti importanti con piogge e rovesci di un certo significato, localmente anche forti. Come visibile dalla carta barica nell’immagine in evidenza, ci sono sostanzialmente due aree dov’è la pressione è più bassa e, quindi, dove le attività vorticose sono più significative. Si tratta della Sardegna, dove è imperniato il fulcro principale del sistema depressionario con minimo al suolo ma anche alle quote medie, quindi con buona corrispondenza verticale dell’attività ciclonica, e del Piemonte, qui con un minimo secondario, questo però soltanto al suolo, minimo di tipo orografico imposto dei rilievi prealpini e appenninici settentrionali rispetto alle correnti portanti da Nordest.

Su queste due aree, quindi, sono da attendersi i fenomeni più intensi e anche più persistenti. Infatti, come visibile dalla seconda immagine precipitazioni, la concentrazione dei colori più scuri, rappresentante i maggiori accumuli, interessa proprio la Sardegna nordorientale e il Piemonte centro occidentale, specie tra Torinese e Cuneese. Su queste aree, le precipitazioni potrebbero essere moderate o forti, con accumuli nell’arco delle 24 ore, cioè dalla mezzanotte passata e entro quella prossima, nell’ordine anche di 40/50 mm localmente, ma fino a 70-80 mm sulla Sardegna nord-orientale, soprattutto su Olbia-Tempio.

Si nota altresì, dalla medesima cartina, un’altra area con concentrazione di colori più scuri ed è quella del medio Adriatico. Infatti anche su questi settori, le correnti, qui mediamente sud-orientale, potranno addensare nubi con maggiore insistenza responsabili di rovesci più frequenti, con accumuli anche qui, entro la mezzanotte, sui 20-30 mm o in qualche caso anche verso i 40 mm sulla costa abruzzese centrale. Piogge e rovesci irregolari sulla Sicilia, specie in giornata, anche moderati sulla area a Ovest, Trapanese, Palermitano, nubi, ma con rovesci più deboli e localizzati, sui settori alpini e prealpini centro-occidentali, sulla Liguria centrale, sull’Emilia Romagna, sul Nord Appennino e al Sud.

Tempo generalmente più asciutto, anche se con nubi irregolari e magari con qualche fenomeno occasionale, sulla Pianura padana, al Nordest, sulle regioni del medio-alto Tirreno in genere, localmente al Sud, tra la Lucania centro meridionale e la Calabria tirrenica.

Le temperature sono attese in generale calo, di 2-4°C mediamente, più apprezzabile sul Nord Appennino e localmente sulle aree settentrionali in genere. Per monitorare la situazione meteo in tempo reale, ecco le migliori pagine del nowcasting: