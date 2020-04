Il centro meteo idrologico di Protezione civile della Liguria ha emesso un nuovo avviso per vento di burrasca sul centro ed il ponente della regione per le giornate di oggi e di domani. Oggi i venti settentrionali sono previsti in ulteriore rinforzo nel corso della mattinata con valori fino a 70-80 km/h e raffiche superiori ai 100 km/h sui rilievi, sbocchi vallivi e localmente sui capi costieri esposti. Anche per la giornata di domani sono attesi venti settentrionali a 70-80 km/h con raffiche superiori ai 100 km/h sui rilievi, sbocchi vallivi e localmente sui capi costieri esposti. Dal tardo pomeriggio è poi prevista una graduale attenuazione dei venti a partire dalle zone costiere. Nelle ultime ore raffiche superiori ai 100 km/h si sono registrate a Casoni di Suvero, nello Spezzino (105,8 km/h) e al Lago di Giacopiane, nell’entroterra di Genova (101,2 km/h).