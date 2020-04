Allerta Meteo Liguria: venti di burrasca forte su centro e ponente, raffiche di oltre 100 km/h

Il centro meteo-idrologico di Protezione Civile della Liguria ha emanato un avviso per venti di burrasca forte per il centro ed il ponente della regione. Oggi correnti umide associate ad un minimo sul Tirreno stanno determinando piogge diffuse, anche a carattere di rovescio, con cumulate significative sul centro ed il ponente della Liguria. I venti, settentrionali, sono previsti in rinforzo dal pomeriggio, con raffiche fino a 70-90 km/h sui rilievi e sbocchi vallivi in serata. Mare molto mosso al largo in serata. Per la giornata di domani sono attesi ancora venti settentrionali a 70-80 km/h, con raffiche superiori ai 100 km/h sui rilievi, sbocchi vallivi e capi costieri esposti e mare molto mosso a largo.