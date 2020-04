Allerta Meteo, ondata di maltempo sull’Italia: forti piogge da Nord a Sud, FOCUS con tutti i dettagli

Allerta Meteo – Dalle scorse ore notturne e ancor più in questa mattinata, si è andata via via intensificando la nuvolosità su tutto il paese, con piogge e rovesci diffusi. La causa di questo peggioramento annunciato, è una depressione scavatasi in territorio nordafricano, tra il Nord dell’Algeria e il Nord della Tunisia, in seguito ad avvezione di vorticità positive instabili dai settori oceanici, attraverso la Penisola iberica e verso il Mediterraneo centro occidentale. In queste ore il centro depressionario è collocato in prossimità del Canale di Sardegna, tra la nostra isola più occidentale e il Nord dell’Algeria, con spire cicloniche che affondano fino al Mar Libico e che poi risalgono lungo tutta la penisola, convogliando correnti umide e instabili dai settori meridionali mediterranei, le quali si traducono in una estesa copertura nuvolosa da Nord a Sud e associata anche a diffuse piogge. Precipitazioni estese sono presenti su tutto il centro, mediamente moderate, più intense sulle aree orientali del Lazio, su Centro Sud Abruzzo e Nord Molise; piogge irregolari al Sud e sulla Sardegna, localmente moderate su Est Sicilia, e altre piogge diffuse su Emilia Romagna e al Nord Ovest, anche qui localmente di buona intensità. Nubi diffuse, ma fenomeni più deboli o spesso assenti sulle aree di Nordest.

Nell’immagine precipitazioni, abbiamo evidenziato in linea di massima e a scala di colore, le aree maggiormente interessate dalle piogge fino alla mezzanotte prossima. E’ bene visibile come tutto l’asse tirrenico, le regioni centrali e quelle centro-occidentali del Nord, siano maggiormente esposte ai flussi perturbati agenti in seno a correnti meridionali leggermente convergenti da Sudest verso Nordovest, intorno a un minimo barico via via in risalita verso la Sardegna. Nelle aree circoscritte dalla colorazione più scura, i fenomeni più frequenti e intensi in particolare tra l’Abruzzo centrale e il Lazio orientale, sulla Corsica, localmente verso i settori insulari e costieri della Toscana, Est Sardegna e su tutte le aree centro-occidentali del Nord, tra Est Lombardia, Liguria e soprattutto su gran parte del Piemonte. In particolare su quest’ultima regione è previsto confluire in maniera più costante il flusso perturbato, con precipitazioni che localmente potrebbero raggiungere anche i 40-50 mm entro la mezzanotte prossima, specie tra Torinese e Cuneese. Possibili accumuli, sempre entro la mezzanotte, intorno ai 20-30 mm tra la Lombardia centro-occidentale, l’Emilia, la Liguria e tra Abruzzo centrale ed Est Lazio, localmente sui settori insulari e costieri toscani. Altrove piogge moderate o in qualche caso deboli verso il resto della Sardegna, la Sicilia settentrionale e orientale, il Veneto e le Alpi e Prealpi orientali con accumuli variabili da qualche mm fino a 15-20 mm. Tempo più asciutto o fenomeni deboli e occasionali su parte del Trevigiano, sulla venezia Giulia, sul Sudovest Sardegna, Sud Puglia e sulle aree centro occidentali della Sicilia.

Le temperature sono tutte in generale calo ma, per oggi, in maniera non significativa, eccetto un po’ più evidente al Nord e sul medio-alto Adriatico. Sul basso Tirreno e sulla Sicilia, in presenza di spazi più soleggiati nelle ore centrali, potranno ancora raggiungersi valori intorno ai 26-27°C in pianura, altrove mediamente compresi tra 12 e 20°C.