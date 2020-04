Allerta Meteo Piemonte: codice giallo per forti rovesci e temporali

Allerta gialla per il maltempo in Piemonte. I temporali e i forti rovesci stanno interessando ampia aree della regione, dalla Valle Po, nel Cuneese, fino al bacino del Toce, a nord e le valli di confine con la Liguria. Il rischio idrogeologico per temporali, nel bollettino di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) riguarda anche le pianure, quota neve in calo fino a 2000 metri. Nel Canavese 66mm di pioggia caduti nelle ultime 24 ore, 47,6 mm a Caselle, sono i dati a fine mattinata.

Il tempo tornera’ bello domani, con annuvolamenti solo vicino ai rilievi, mentre giovedi’ e’ previsto un nuovo rapido passaggio di una perturbazione. Venerdi’ 1 maggio di nuovo tempo in gran parte soleggiato.