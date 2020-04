Nuovo avviso per possibili nubifragi in Sardegna nella parte settentrionale e centrale dell’Isola. Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha infatti emesso una nuova allerta con codice giallo (ordinaria) per rischio idraulico e idrogeologico per i territori interessati dai bacini del Flumendosa-Flumineddu e della Gallura. L’avviso ha validita’ sino alle 14 di giovedi’ 23 aprile.