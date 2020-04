In Sardegna è scattata alle 14 un’allerta per piogge abbondanti previste in tutta l’isola fino alle 12 di domani, mercoledi’ 22 aprile. L’avviso di condizioni meteo avverse e’ stato diffuso dalla Protezione civile regionale. Le precipitazioni saranno particolarmente forti nei settori settentrionale e centrale della costa orientale dell’isola.