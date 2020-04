Allerta Meteo Toscana: pioggia e vento forte fino a domani

Insiste anche per tutta la giornata di oggi e per buona parte di domani la perturbazione che sta portando sulla Toscana piogge sparse e, soprattutto, forti venti di grecale che interesseranno quasi tutta la regione. Dal tardo pomeriggio di domani il vento andra’ attenuandosi quasi ovunque. Le piogge, generalmente di debole o moderata intensita’, si concentreranno soprattutto sul centro-sud della Toscana e sulla dorsale appenninica. Domani saranno possibili brevi temporali sull’Arcipelago e nel grossetano, con qualche grandinata. I mari saranno localmente molto mossi. A causa di questi fenomeni la sala operativa della protezione civile regionale ha prorogato il codice giallo gia’ emesso fino alla mezzanotte di oggi, anche per la giornata di domani. Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, all’indirizzo www.regione.toscana.it/allertameteo.