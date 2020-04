Allerta Valanghe: pericolo da ‘moderato’ a ‘debole’ in Friuli Venezia Giulia

Pericolo valanghe ‘moderato‘ sulle Alpi Giulie e sul Monte Canin in Friuli Venezia Giulia, debole sul resto della fascia prealpina, sia oggi che per la giornata di domani. Nei giorni scorsi nevicate moderate accompagnate da venti sostenuti da Nord Est, si legge nel bollettino, hanno portato alla formazione di nuovi accumuli nevosi un po’ in tutte le esposizioni. Dai pendii ripidi esposti al sole, soprattutto vicino alle rocce, sono possibili piccole valanghe spontanee. Nelle aree con accumuli di neve ventata, poste in genere oltre i 1800 metri, risulta possibile il distacco di piccole e medie valanghe generalmente con forte sovraccarico. Sulle forti pendenze, nei siti dove gli accumuli sono piu’ significativi e in particolare nei canaloni e sotto le creste il distacco puo’ avvenire anche con un debole sovraccarico.