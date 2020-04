Amanti focosi beccati a fare sesso in auto durante il lockdown: multati di 800€

Galeotto fu l’incontro clandestino. I carabinieri della Stazione di Erice, nel corso di un controllo finalizzato al rispetto delle misure emesse per fronteggiare l’emergenza Covid-19, hanno sanzionato un uomo e una donna, che in violazione delle vigenti misure di contenimento e distanziamento sociale, poiche’ appartenenti a comuni diversi distanti della provincia ed a nuclei familiari diversi, sono stati sorpresi mentre erano appartati in auto. Stavano consumando una rapporto sessuale in pieno giorno. Alla coppia sono state elevate sanzioni amministrative per circa 800 euro.