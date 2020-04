Ambiente, il ministro Costa: “Stiamo facendo indagini sul taglio di alberi in città”

“Sulla questione del taglio delle alberature nei Comuni di cui ho ricevuto molte segnalazioni, ho disposto due indagini, una tecnica e una di tipo investigativo con le forze di polizia locale”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente Sergio Costa durante una diretta facebook.

“Con il Comitato per il Verde pubblico – ha spiegato Costa – stiamo lavorando su questo tema. Devo capire il motivo per cui tanti cittadini mi stanno facendo queste segnalazioni. E ricordo che la competenza in materia, per via della riforma del 2001, non è del ministero ma dei Comune. Ciò non toglie che non ci sottraiamo e ci mettiamo al fianco. Senza accusare nessuno. Stiamo cerando vedere come possiamo aiutare. Mi viene segnalato che c’è un numero esagerato di abbattimenti di alberature stradali e del territorio comunale. Vi aggiornero’ sulle indicazioni che ho dato. Agli organi di polizia ho chiesto di capire se siamo davanti a reati”.