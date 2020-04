Ambiente è vita: un mondo più ‘green’ è la strada giusta verso il futuro [FOTOGALLERY]

La Terra è viva, esattamente come noi esseri umani. Se muore la Terra, non c’è speranza di sopravvivenza nemmeno per noi. L’ambiente, dunque, è da salvaguardare senza se e senza ma: il futuro passa da un atteggiamento più ‘green’ da parte di popoli e nazioni. Lasciare ai nostri figli un mondo in grado di accoglierli e farli vivere è un imperativo imprescindibile per ognuno da noi. Dalle piccole azioni quotidiani ai grandi meccanismi che muovono il mondo, prendersi cura dell’ambiente deve diventare un must per ognuno di noi.