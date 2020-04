Amianto, pericolosi pannelli di eternit all’interno del Parco Nazionale Alta Murgia [VIDEO]

Oggi è la Giornata mondiale delle vittime dell’amianto, per il quale ancora oggi in Italia muoiono 6.000 persone all’anno e molte altre migliaia si ammalano.

Una situazione pericolosa si registra anche all’interno del Parco Nazionale Alta Murgia, tra Santeramo in Colle ed Altamura, come segnala un affezionato lettore di MeteoWeb, appassionato di natura e meteorologia: pericolosi pannelli di eternit all’interno del Parco. “Da diversi anni sia con servizi giornalistici sul Periodico Partecipare e sia con video sul canale YouTube ho chiesto la rimozione e la bonifica dei siti interessati. Nulla è stato fatto né dall’Ente Parco né dai Comuni interessati. La situazione non era mutata nemmeno alla data del 16 aprile scorso quando organi di vigilanza del Parco della Murgia provvedevano a contravvenzionarmi per inosservanza alle misure anticovid”, denuncia.

Ecco le immagini a riguardo.