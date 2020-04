“Anche se c’è il coronavirus il mio papà va a lavorare”: la vera storia del disegno che ha emozionato l’Italia

Qualche giorno fa era stata diffusa sui social questa foto che rappresenta una dedica di un bambino al suo papà. “Anche se c’è il coronavirus il mio papà va a lavorare”: nell’immagine si nota l’ambulanza e il papà, che la guida. E che non può esimersi dal proprio lavoro soprattutto in questo momento così delicato di emergenza coronavirus.

La foto era inizialmente stata attribuita a una storia differente: si raccontava di un padre che lavora e che ogni sera può vedere il figlio con il quale condivide la stessa casa, pur nel rispetto della distanza. Obbligatoria, di questi tempi. Non può abbracciarlo, per prudenza e per tutelarne la salute, ma può quantomeno vederlo.

La realtà è ben diversa. Luca lavora in Trentino. Guida l’ambulanza come autista soccorritore volontario. Suo figlio è in Lombardia. Vorrebbe tanto vederlo, anche da lontano per preservarne la sua salute, ma per il momento deve accontentarsi delle videochiamate e dei disegni che gli dedica. Come questo. Un’immagine tanto semplice quanto profonda che racconta il sacrificio di una persona comune che sta contribuendo a salvare l’Italia dall’emergenza coronavirus.

“Non voglio apparire in un’articolo perché ritengo che come me, ci siano migliaia di autisti soccorritori volontari e non che stanno passando la mia stessa situazione, – racconta Luca – l’unica cosa che mi auguro è che una volta finito tutto questo sia la stampa che il Governo si ricordi di quanto questa categoria, che tutt’oggi non viene riconosciuta dallo Stato Italiano come figura professionale, e che finalmente si riconosca chi per primo in Italia corre per aiutare il prossimo.”

Luca non ha smanie di fama. Fa il suo dovere nella sua silenziosa umiltà, nella consapevolezza di non essere il solo. Trova la forza in disegni come questo e va avanti. Io però ho sentito il dovere morale di raccontare la sua storia: la storia dell’uomo che “coltiva il proprio giardino”, direbbe Voltaire, la storia di una “persona che sta salvando il mondo”, annuisce Borges.