Ancora buone notizie dal Sud: zero contagi in 24 ore a Napoli, in provincia di Avellino e di Benevento

Nella provincia di Napoli si registrano 2181 casi, 833 nel capoluogo e 1348 nell’area metropolitana. In provincia di Salerno ci sono 622 positivi, 427 ad Avellino, 400 a Caserta e 170 Benevento. Per altri 274 tamponi positivi sono in corso le verifiche da parte delle Asl. Lo comunica l’unita’ di crisi della Regione Campania.avirNella provincia di Avellino ci sono due comuni appartenenti alla zona rossa, Ariano Irpino e Lauro, mentre a Benevento il centro di Paolisi e’ in quarantena per un focolaio di Covid-19.