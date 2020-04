Sull’Artico si è aperto un insolito buco dell’ozono: è molto più grande rispetto agli eventi del passato

Utilizzando i dati del satellite Copernicus Sentinel-5P, gli scienziati hanno notato una forte riduzione delle concentrazioni di ozono sull’Artico. Insolite condizioni atmosferiche, comprese gelide temperature nella stratosfera, hanno portato i livelli di ozono a precipitare – causando un ‘mini-buco’ nello strato di ozono.

Lo strato di ozono è uno strato protettivo di gas naturale nella stratosfera che protegge la vita dell’uomo e di altre specie dalle pericolose radiazioni ultraviolette del Sole – che sono associate con il cancro della pelle e con la cataratta, oltre che ad altre questioni ambientali.

Il ‘buco dell’ozono’ più comunemente indicato è il buco sopra l’Antartide, che si forma ogni anno in autunno.

Nelle ultime settimane, scienziati del centro aerospaziale tedesco DLR hanno notato l’insolita forte diminuzione di ozono sopra le regioni polari settentrionali. Utilizzando i dati dello strumento Tropomi sul satellite Copernicus Sentinel-5P, sono stati in grado di monitorare questo buco dell’ozono artico formarsi nell’atmosfera.

In passato, mini buchi dell’ozono sono stati occasionalmente osservati sopra il Polo Nord, ma l’impoverimento sopra l’Artide quest’anno è molto più grande rispetto agli anni precedenti.

Diego Loyola, del centro aerospaziale Tedesco, commenta: “Il buco dell’ozono che osserviamo sopra l’Artico quest’anno ha una estensione massima di meno di un milione di km quadrati. Questo è poco rispetto al buco in Antartide, che può raggiungere una dimensione attorno ai 20 ai 25 milioni di km quadrati con una durata normale intorno ai 3 o 4 mesi”.

Sebbene entrambi i poli subiscano perdite di ozono durante l’inverno, la perdita di ozono nell’Artide tende ad essere significativamente inferiore che in Antartide. Il buco dell’ozono è guidato da temperature estremamente fredde (sotto -80 gradi), luce solare, campi del vento e sostanze come ad esempio i clorofluorocarburi (CFCs).

Le temperature artiche di solito non precipitano tanto in basso quanto in Antartide. Tuttavia, quest’anno, i forti venti che soffiano intorno al Polo Nord hanno intrappolato l’aria fredda dentro quello che è conosciuto come ‘vortice polare’ – un vortice circolare di venti stratosferici.

Alla fine dell’inverno polare, la prima luce del sole sopra il Polo Nord ha avviato questa insolitamente forte riduzione dell’ozono – causando la formazione del buco. Tuttavia, le sue dimensioni sono ancora piccole rispetto a ciò che si può osservare normalmente nell’emisfero australe.