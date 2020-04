Asteroide appena scoperto sfiorerà la Terra tra poche ore: sarà più vicino della Luna [INFO]

Un nuovo asteroide appena scoperto sfiorerà la Terra oggi, 15 aprile, passando all’interno dell’orbita della luna. L’asteroide 2020 GH2 passerà vicino alla Terra a circa 359.000km. La distanza media tra Terra e luna è di circa 385.000km. Secondo la NASA, la roccia spaziale è ampia tra 13 e 70 metri, dalle dimensioni più o meno di una casa singola. Il passaggio ravvicinato è atteso per le 14:45 (ora italiana) di oggi. Si tratta del 29° asteroide conosciuto a passare vicino alla Terra a meno di una distanza lunare dall’inizio dell’anno. Anche se non è uno degli approcci più ravvicinati, 2020 GH2 è uno dei più grandi asteroidi a passare a meno di una distanza lunare finora nel 2020.

La roccia spaziale è stata scoperta solo l’11 aprile 2020 ed è seguita dagli astronomi di diversi osservatori del mondo. L’oggetto appartiene al gruppo di asteroidi Apollo, un gruppo di asteroidi near-Earth caratterizzati da un’orbita con semiasse maggiore superiore ad una unità astronomica e un perielio inferiore a 1,017 UA. Questa classe di asteroidi comprende oggetti potenzialmente pericolosi per la Terra a causa della possibilità di un impatto catastrofico.

L’asteroide 2020 GH2, tuttavia, non rappresenta alcuna minaccia per la Terra durante il suo passaggio ravvicinato. Questo non significa che gli asteroidi near-Earth non siano mai una potenziale minaccia. Gli scienziati dell’Asteroid Watch della NASA e altri scienziati del mondo osservano regolarmente i cieli per scoprire nuovi asteroidi che potrebbe creare un pericolo per il nostro pianeta. Qualsiasi asteroide di 140 metri o più con un’orbita che lo porta a meno di 7,5 milioni di chilometri dalla Terra è classificato come potenzialmente pericoloso, riporta la NASA.

La fine del mese ci porterà il passaggio ravvicinato di un altro asteroide, ben più grande di 2020 GH2. Il 29 aprile, l’asteroide potenzialmente pericoloso 52768 passerà vicino alla Terra: la NASA stima che abbia un diametro compreso tra 1,5 e 4,1km.