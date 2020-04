Astronomia: un ultimo saluto a BepiColombo

La sonda spaziale BepiColombo, costruita da Airbus, effettuerà un sorvolo della Terra il 10 aprile 2020, per l’ultima volta prima di continuare il suo epico viaggio verso Mercurio.

La missione congiunta dell’Agenzia spaziale europea e dell’Agenzia spaziale giapponese eseguirà una manovra di assistenza gravitazionale a circa 13.000 km dalla Terra, orbita inferiore a quella dei satelliti per la navigazione (GPS, Galileo). Sarà l’ultima volta che BepiColombo vedrà la Terra da vicino prima di continuare il suo viaggio di 7 anni e 8,5 miliardi di km verso Mercurio, il pianeta più interno, piccolo e meno esplorato del nostro sistema solare. L’ultima volta che il veicolo spaziale ha visto la Terra è stato durante il suo lancio a bordo di Ariane 5 nell’ottobre 2018.

BepiColombo dovrebbe arrivare vicino a Mercurio il 5 dicembre 2025. Per raggiungere la destinazione in sicurezza e raggiungere la velocità richiesta per essere catturato dalla gravità di Mercurio, la sonda dovrà eseguire nove orbite attorno ai pianeti interni: uno attorno al Terra, due intorno a Venere e sei attorno a Mercurio. Una volta in orbita, raccoglierà dati per un anno, con la possibilità che la missione venga estesa.

BepiColombo effettuerà rilevazioni per studiare la composizione e la geofisica di Mercurio, nonché la sua atmosfera, la magnetosfera e la sua storia, e per testare la teoria della relatività generale di Einstein. I 16 strumenti scientifici di bordo forniranno anche informazioni sulle caratteristiche del campo magnetico del pianeta e sulla sua interazione con il vento solare.

“Questo flyby è un enorme successo e un’importante pietra miliare per Airbus. Squadre in cinque paesi hanno lavorato insieme per garantire lo sviluppo e il lancio di questa complessa missione su Mercurio”, ha dichiarato Philippe Pham, Head of Earth Observation, Navigation and Science di Airbus.

BepiColombo percorrerà in totale 8,5 miliardi di km e 18 orbite attorno al Sole prima di entrare nella sua orbita operativa e iniziare l’esplorazione scientifica di Mercurio.