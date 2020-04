Benessere come stile di vita, per prendersi cura di corpo e spirito [FOTOGALLERY]

Mantenersi in forma, stare bene – soprattutto con se stessi -, mantenere la linea e il benessere giusti per una vita sana e all’insegna dell’equilibrio psico-fisico. Sembrano obiettivi irraggiungibili, ma a volte basta davvero poco per riuscirci. Esercizio fisico, anche minimo, alimentazione corretta, regole di vita incentrate sul mantenimento di un buono stato di salute. Il benessere, in particolare oggi con i ritmi della vita moderna, deve essere al centro della nostra quotidianità, perché il corpo è il ‘mezzo di trasporto’ per il nostro spirito, e dobbiamo mantenerlo bene fino in fondo.