Bimbo di tre anni azzannato al volto dal cane dello zio: profilassi antirabbica per il cane

Un bimbo di tre anni è stato aggredito dal cane dello zio mentre si apprestava a pranzare con la famiglia. E’ accaduto a San Cesario, nel leccese. Il bimbo stava giocando in un’area esterna antistante l’abitazione dove era raccolta la famiglia, composta da circensi, quando il cane lo ha azzannato al volto. Soccorso, e’ stato trasportato all’ospedale Vito Fazzi di Lecce dove i sanitari gli hanno suturato una profonda ferita sulla fronte all’altezza del sopracciglio destro. Il piccolo e’ ricoverato nel reparto di Chirurgia pediatrica, sotto osservazione. Le sue condizioni non sono gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Il cane, un meticcio regolarmente detenuto con certificato veterinario, e’ stato posto in isolamento come da profilassi anti rabbica dai veterinari dell’Asl di Lecce. Si tratta della seconda aggressione del genere avvenuta in poche ore nel Salento. A Tricase ieri sera un bimbo di 8 mesi e’ morto azzannato dal cane corso di famiglia.