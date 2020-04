Bimbo di 8 mesi muore aggredito dal cane di famiglia: l’ha azzannato alla testa

Un bambino di otto mesi è morto nella notte di Pasqua a Tricase, nel profondo Sud in provincia di Lecce, dopo essere stato azzannato alla testa dal cane di famiglia, in un’abitazione alla periferia del paese. In base alle prime informazioni riportate dalle agenzie, il cane è un cane corso. La tragedia si è consumata all’ora di cena in giardino, alla presenza della madre e della nonna. Drammatica la corsa in ospedale dove il piccolo sarebbe giunto già morto. Sul posto del dramma sono intervenuti i Carabinieri che stanno svolgendo i rilievi e gli accertamenti del caso.