Carte prepagate, perché sceglierle e quali vantaggi

Le carte prepagate, come evidenziato sul sito Miglioricarteprepagate.it, sono dei mezzi di pagamento oggi molto comuni grazie alla loro flessibilità. Sono di aiuto per pagare le bollette mensili, addirittura indispensabili per viaggiare in patria o all’estero, senza dimenticare il grande vantaggio rappresentato dal fatto che non richiedano alcuna verifica del proprio stato finanziario per poterle ottenere.

Le carte prepagate virtuali, che spesso possono essere create utilizzando l’home banking anche via app, sono un’alternativa alla classica carta “fisica”.

In questo articolo, analizzeremo le caratteristiche principali delle carte prepagate e quali peculiarità possono avere.

Come funzionano le carte prepagate?

Emesse da entità finanziarie o bancarie e utilizzate comunemente per effettuare pagamenti giornalieri di basso valore, il processo attraverso il quale ciò avviene è identico a quello con carta di credito: si trasferisce del denaro per pagare beni e servizi in negozi fisici oppure online. All’interno del supporto fisico è incorporato un microchip, che viene riconosciuto dai POS degli esercizi commerciali e che permette di azionare il pagamento. Detto ciò, una carta prepagata non deve necessariamente essere collegata a un conto bancario: le più comuni possono essere ricaricate tramite metodi messi a disposizione dall’istituto finanziario emittente.

Puoi farlo presso:

Tabaccai e ricevitorie

ATM

Sportello bancario

Carte prepagate: costi

A seconda dei costi effettivi, le carte prepagate si suddividono in:

Senza canone annuale

Con canone annuale

I costi variano in base all’istituto emittente e ai servizi accessori offerti.

Commissioni più comuni:

Di ricarica

Di prelievo (generalmente gratuito se effettuato tramite ATM del medesimo istituto).

Di pagamento

Carte prepagate: quali vantaggi

Le carte prepagate sono particolarmente adatte ad alcune tipologie di clienti.

Si tratta soprattutto di coloro che non possono disporre delle necessarie garanzie finanziarie per richiedere una carta di credito classica, ma non solo: spesso l’acquisto di una prepagata è dettato innanzitutto da esigenze di comodità e sicurezza come quello di voler effettuare acquisti online senza preoccupazioni.

L’utilizzo delle carte prepagate è infatti consigliato in particolare per lo shopping su internet: in questo modo si evita il rischio di vedere i dati della propria carta di credito in mano a malintenzionati che finirebbero per dar fondo al fido concesso dalla banca.

Quali sono gli svantaggi di una carta prepagata?

I limiti delle carte di credito prepagate includono sicuramente l’impossibilità di utilizzarle per il noleggio di auto e moto, e per alcune prenotazioni alberghiere. Nell’ultimo caso, quando si prenota una stanza d’hotel in genere viene bloccato un importo sulla carta come garanzia per la prenotazione. Se non si dispone di denaro sufficiente, la carta prepagata non verrà accettata. Infine, alcune carte prepagate possono richiedere l’apertura di un conto corrente, in quanto associate ad esso per le operazioni di ricarica e movimentazione del denaro.

Carte prepagate per minori

Insegnare ai più giovani come amministrare saggiamente il denaro è oggi un compito fondamentale. Anche bambini e giovani dovrebbero imparare a gestire il denaro, magari attraverso dei giochi coinvolgenti in un primo momento ma senza perdere di vista la responsabilità richiesta. Una carta di credito prepagata è un modo per farlo limitando i rischi grazie alla possibilità di poter predeterminare il budget disponibile. Se si è possessori di una carta prepagata è bene notare che spesso si può richiedere una carta aggiuntiva che potrà essere utilizzata allo scopo.

In questo modo, gestire la “paghetta” dei figli sarà più facile e veloce.