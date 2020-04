Casteldelci, il paese di Burioni, è “Coronavirus-free”: il virologo spiega perché

Casteldelci, il comune più occidentale della provincia di Rimini, è “Coronavirus–free“: tra i circa 400 abitanti, al momento nessuno è stato infettato. Nel paesino affonda le sue radici il virologo Roberto Burioni, che all’AdnKronos Salute spiega le ragioni di questa “immunità”.

“Casteldelci è un piccolissimo paese con pochi abitanti, in posizione defilata e con una densità di popolazione molto bassa. Questo certamente ha contribuito a difenderlo dall’infezione, ma è importante che le misure di precauzione vengano messe in atto ovunque – ha spiegato il virologo – in quanto non esistono persone che possono ritenersi immuni dal pericolo rappresentato da questo virus“.