La Cina si sta liberando del Coronavirus: a Wuhan non ci sono più pazienti positivi in ospedale

La Cina si sta lasciando alle spalle l’incubo dell’epidemia di coronavirus. A Wuhan, la citta’ focolaio, non ci sono piu’ ricoverati in ospedale per il virus. Lo ha reso noto il portavoce della Commissione sanitaria nazionale, Mi Feng. Ore prima, nella sua conferenza stampa quotidiana, la Commissione aveva riferito che a Wuhan e in tutta la regione dello Hubei erano rimasti un totale di 12 casi “attivi” di Covid-19. Da venerdi’ scorso, inoltre, Wuhan non ha registrato casi gravi di contagio, che in tutta la Cina sono fermi a 51. Sempre secondo le autorita’ sanitarie, a livello nazionale i casi registrati nelle ultime 24 ore sono 11, di cui cinque “importati”.