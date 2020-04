Clima, Greta Thunberg: “Leader mondiali devono agire all’unisono”

L’ecoattivista Greta Thunberg ha chiesto ai leader mondiali di agire insieme sulla base delle conoscenze scientifiche per affrontare le grandi crisi mondiali, dalla pandemia di Covid-19 al riscaldamento globale. L’emergenza climatica, ha detto la 17enne a Stoccolma in occasione della Giornata della Terra, “potrebbe non essere così immediata come la crisi del coronavirus, ma dobbiamo affrontarla ora, altrimenti diventerà irreversibile”.

Thunberg ha chiesto ai governi di tutto il mondo di “mettere la parte le differenze” ed “entrare nell’ignoto, prendere decisioni che possono non avere molto senso ora ma sul lungo periodo potranno essere necessarie”. Per l’ecoattivista svedese, “è importantissimo che ascoltiamo la scienza e gli esperti. Questo vale per tutte le crisi, che si tratti di quella del coronavirus o di quella climatica“.

Thunberg ha partecipato a una conversazione con Johan Rockstrom, codirettore del Potsdam Institute for Climate Impact Research, in Germania, nel corso di un evento live organizzato dal Museo del Premio Nobel di Stoccolma. “Ci rialzeremo da questa situazione, ma non torneremo indietro al vecchio mondo“, ha affermato il docente svedese, parlando dalla Germania. Thunberg ha poi sottolineato che la crisi climatica “nemmeno in periodi come questi rallenta” e che la riduzione dell’inquinamento legata alle misure di lockdown applicate in relazione alla pandemia non deve renderci “ottimisti”.

In molte grandi città del mondo sono state registrate importanti riduzioni dello smog, con concentrazioni delle pericolose polveri sottili ridotte fino al 60% rispetto all’anno precedente. Il miglioramento della qualità dell’aria è particolarmente percepibile in India, Paese che registra il più alto numero di morti collegati all’inquinamento al mondo, con oltre 2milioni ogni anno secondo il rapporto del dicembre 2019 del Global Alliance on Health and Pollution. Il movimento avviato da Thunberg aveva invitato gli studenti ad applicare uno sciopero delle lezioni per unirsi alle proteste con cui chiedere azione più veloce contro il cambiamento climatico. L’iniziativa si è allargata a tutto il mondo.