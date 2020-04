Falce di luna nuova sull’inizio di un nuovo cammino: collaborazione tra l’Istituto Nazionale di Astrofisica e il Centro Islamico Culturale d’Italia

Nei giorni scorsi ha visto la luce una nuova collaborazione tra l’Istituto Nazionale di Astrofisica e il Centro Islamico Culturale d’Italia (CICI), che sovrintende la Grande Moschea di Roma. Quello che si vuole favorire è una nuova fase di confronto culturale e scientifico e l’INAF, il principale ente di ricerca italiano per lo studio dell’Universo, e il CICI, unico ente islamico riconosciuto ufficialmente dalla Repubblica Italiana, intendono farlo a partire da concrete azioni di inclusione e dal dialogo interculturale partecipativo e cooperativo tra le diverse competenze. Si vuole così favorire la diffusione della cultura scientifica, obiettivo statutario dell’INAF, grazie a progetti di didattica e divulgazione dell’Astronomia che si rivolgano con contenuti e linguaggi mirati alla comunità islamica italiana.

“La filiera dell’Astronomia, dallo sviluppo delle idee allo sviluppo delle tecnologie che ne derivano e alle loro applicazioni in differenti settori, ha sempre avuto un ulteriore valore per l’Uomo al di là di quello scientifico e di utilità per la società, un valore simbolico fortissimo perché, alla fine, è l’Universo il nostro ambiente naturale, in esso siamo immersi e in esso viviamo” dice Nichi D’Amico, Presidente dell’INAF, e prosegue “Questo è per dire che, oltre all’impegno preciso che l’INAF ha nel suo statuto di restituire i risultati della propria ricerca alla scuola e alla società, c’è anche qualcosa di più e cioè una spinta a utilizzare il Cielo come strumento per migliorare la società in cui viviamo. È una piccola goccia nel mare ma pur sempre molto importante”. D’Amico conclude dicendo “Gli obiettivi che ci siamo prefissi sono anche quelli dell’Unione Astronomica Internazionale che è impegnata in modo constante nell’inclusione sociale in tutto il mondo. E coincidono anche con quelli dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile promossa dalle Nazioni Unite, il programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU e alla quale tutti gli enti pubblici di ricerca aderiscono”.

“Sono molto contenta che vi stato questo importante seguito a un progetto che era nato a Padova nel 2017 e nell’ambito del quale si erano già svolti due incontri presso l’Osservatorio della mia città, nel 2017 e poi nel 1018, in occasione dell’inizio del mese di Ramadan” dice Caterina Boccato, Responsabile del settore Didattica e Divulgazione dell’INAF, e conclude “Gli incontri erano stati organizzati da me, dal collega Federico di Giacomo e dall’imam Nader Akkad, nell’ambito del Master in Studi Interculturali dell’Università degli studi di Padova”.

Il Centro Islamico Culturale d’Italia è nato, tra l’altro, per promuovere una migliore conoscenza della fede islamica e delle sue credenze, attraverso la realizzazione di opere culturali, sociali e filantropiche a favore della comunità musulmana in Italia e soprattutto rafforzare e sviluppare relazioni tra i fedeli di religione musulmana e i fedeli delle altre confessioni religiose, ma più in generale con tutte le componenti della società. Il tutto nell’autentica essenza dell’Islam, tesa alla convivenza, al dialogo e alla reciproca conoscenza.

L’attuale situazione sociale, economica e politica rende urgente un’opera di “ri­connessione”, possibile a condizione di innescare processi di profonda mutazione culturale e antropologica per mettere le basi della nascita di una nuova cittadinanza, che sappia integrare la pluralità delle culture, la responsabilità verso le giovani generazioni, il futuro ed il pianeta.

Per raggiungere tali obiettivi l’INAF e il CICI metteranno in campo diversi strumenti, nel rispetto e per la valorizzazione delle reciproche competenze. La lettera di intenti prevede la costituzione di una Commissione scientifica bilaterale per garantire equilibrio e incisività prospettica di lavoro congiunto e la nascita di un tavolo scientifico interculturale, nel quale saranno approfondite le dinamiche interculturali costituenti. Si lavorerà per pubblicare congiuntamente entro il 2020 l’instrumentum laboris per contribuire alla nascita di una rete internazionale di studio e ricerca.

“La collaborazione tra il Centro Islamico Culturale d’Italia e l’Istituto Nazionale di Astrofisica, sancita con la lettera di intenti, costituisce un’esperienza unica e innovativa che vuole fare da apripista non solo in Italia ma in tutta Europa, dove ormai l’Islam è la seconda fede professata” dice il Dott. Abdellah Redouane, segretario Generale del Centro Islamico Culturale d’Italia” e prosegue “Il Centro Islamico riconferma ancora una volta il suo ruolo di istituzione riconosciuta dalla Repubblica Italiana, pienamente inserita nella società italiana e sempre cooperante con le altre realtà istituzionali che ne sono espressione e, al contempo, intende rendere un ulteriore servizio alla comunità dei fedeli musulmani italiani in uno dei momenti in cui la loro esperienza spirituale si fa ancora più profonda e vissuta, aprendo loro inoltre vie nuove di cooperazione e formazione”.

Ogni anno si terrà almeno un evento diffuso sul territorio nazionale Italiano, sul quale sono capillarmente dislocate le strutture dell’INAF, nei giorni che precedono l’inizio del mese del digiuno (Ramadan), e si collaborerà nella comunicazione con riguardo all’avvistamento della Luna anche in altre occasioni considerate di grande importanza per l’Islam, come la fine del Ramadan, l’inizio del mese del pellegrinaggio (Dhu’l Hijja) e l’inizio del Capodanno Islamico (Muharram). Tutto nell’ottica di fornire gli elementi scientifici necessari alla corretta interpretazione dei moti della Luna e dell’avvistamento lunare, sui quali si fonda il calendario islamico.

Quest’anno, nonostante la situazione dovuta alla pandemia di Covid-19, si è deciso di tenere comunque un seminario in videoconferenza dedicato allo studio della Luna in vista dell’avvio del Ramadan, sperimentando una modalità online fruibile da remoto a tutti gli Imam invitati a partecipare dal Centro Islamico.

Quello che si configura come un seminario di studio si terrà alle ore 19 di giovedì 23 aprile e sarà moderato da Caterina Boccato e dall’imam Nader Akkad, e dopo il saluto del presidente dell’INAF Nicolò D’Amico e del segretario generale del CICI dott. Abdellah Redouane, Francesca Aloisio, della Struttura per la comunicazione di presidenza dell’INAF presenterà in breve i contenuti della lettera di intenti firmata di recente tra INAF e CICI. Il seminario vedrà poi alternarsi sul palco virtuale vari astronomi dell’INAF collegati dal nord al sud d’Italia: Giulia Iafrate da Trieste, Federico di Giacomo da Padova, Francesco D’Alessio a Roma, e Antonio Maggio da Palermo. Si cercherà di osservare la prima falce di Luna nuova, segno di avvio del mese di digiuno, cosa non banale visto che sarà molto bassa sull’orizzonte e molto vicina al Sole che tramonta. Ma è proprio per spiegare questo, la Luna e i suoi moti, che i ricercatori INAF si sono messi in gioco in questa nuova avventura. Anche se sarà difficile vederla, sarà sicuramente una Luna nuova all’insegna del confronto e del dialogo, perché anche se la guardiamo con occhi diversi camminiamo tutti sotto la stessa Luna.