Colombia: esplosione in miniera vicino Bogotà, 11 morti

Violenta esplosione ieri in Colombia: l’incidente si è verificato in una rete di tre miniere di carbone nei pressi di Bogotà, ed ha provocato almeno 11 morti, secondo quanto riferisce la Radio Rcn.

Lo scoppio, ha precisato l’emittente, è avvenuto nella frazione Pueblo Viejo del municipio di Cucunuba, nel dipartimento di Cundinamarca, a meno di 90 km dalla capitale colombiana. Due minatori sono illesi, ma risulta un disperso. Liliana Ladino, responsabile del Corpo dei Vigili del fuoco di Ubate’, ha dichiarato che molto probabilmente l’esplosione è stata causata da un accumulo di gas in una delle gallerie.