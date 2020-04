Come funzionerà il vaccino contro il Coronavirus? Lo spiega un VIDEO animato

C’è grande attenzione e attesa in tutto il mondo nei confronti dei vaccini in sviluppo contro il Coronavirus.

Sono tante le sperimentazioni cliniche in corso pronte per il test sull’uomo.

Per illustrare come dovrebbe funzionare la vaccinazione, Gennaro Ciliberto, direttore scientifico dell’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) e presidente della Federazione Italiana Scienze della Vita (FISV), basandosi sulle sue competenze in immunologia e vaccinologia, presenta un video animato allo scopo di “aumentare la fiducia del pubblico nei confronti dei vaccini e la stima nella ricerca scientifica“.