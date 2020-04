La cometa ATLAS sta perdendo luminosità: due astronomi lanciano l’allarme, “rischia di disintegrarsi”

Sulla cometa ATLAS, tutti gli appassionati di astronomia hanno riposto grandi speranze. Si attende quello che potrebbe essere un grande spettacolo nel cielo se la cometa dovesse diventare visibile ad occhio nudo, ma le recenti osservazioni sembrano smorzare l’entusiasmo. Secondo il report di due astronomi, la cometa sta perdendo luminosità. Dopo essersi illuminata gradualmente fino alla magnitudine 8 mentre attraversava l’orbita di Marte, ATLAS è apparsa più tenue nelle ultime notti. È piombata ad una magnitudine di circa 8.8-9.2 (più alto è il numero, più tenue è l’oggetto). Tutte le speranze riposte nella cometa stanno svanendo come la sua luminosità? È una possibilità, ma non una certezza.

Gli astronomi Quanzhi Ye (University of Maryland) and Qicheng Zhang (Caltech) ha scritto un telegramma astronomico dal titolo: “Possibile disintegrazione della cometa C/2019 Y4 (ATLAS)”. I due astronomi hanno scritto: “Riportiamo la possibile disintegrazione della cometa C/2019 Y4 (ATLAS), svelata dal programma di monitoraggio pubblico realizzato dal Ningbo Education Xinjiang Telescope (NEXT) da 0.6-m”. Secondo gli esperti, le immagini mostrano “uno pseudo nucleo allungato, che misura circa 3 arcosecondi in lunghezza e allineato con l’asso della coda, una morfologia coerente con un improvviso declino o con la cessazione della produzione di polvere, come ci si aspetterebbe da una grande alterazione del nucleo della cometa”.

Le comete, tuttavia, sono note per il loro comportamento irregolare e imprevedibile, quindi non tutto è perduto. MeteoWeb continuerà a monitorare l’evoluzione di questo interessante visitatore celeste.